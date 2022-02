Tara Tabitha moderiert Morningshow auf kronehit

Die 28-Jährige, die vergangene Woche als erste aus dem Dschungelcamp herausgewählt wurde, hatte in den letzten Tagen schon auf Instagram ein Hühnchen mit der Show zu rupfen. So bezweifelte sie, dass ihre Abwahl ganz mit rechten Dingen zugegangen ist. Nach dem Finale am Samstag geht es am Montag deshalb für quasi „direkt aus dem Dschungel“ auf Sendung bei kronehit. Ab 05:00 Uhr früh wird die Instagrammerin und ehemalige ATV-Realitydarstellerin, der das Herz auf der Zunge liegt, über einiges auspacken.