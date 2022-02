So viel haben Tara, Linda und Co abgenommen

70 Gramm Reis und 70 Gramm Bohnen am Tag, das ist alles, was die Teilnehmer des Dschungelcamps täglich zu essen bekommen. In Dschungelprüfungen erspielen sie sich zusätzlich ein wenig Gemüse, ein paar Beeren, ein bisschen Fleisch oder Tofu. Satt und zufrieden wird man davon jedenfalls nicht. Das ist Teil der Show und wirkt sich auch auf die Figur und Laune der Teilnehmer aus.