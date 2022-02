Mayer: „Im Weltcup würden wir das nicht fahren“

Schade wegen des Windes, merkte Hemetsberger, der auf Rang 17 landete, an. „Vor allem, weil er so unregelmäßig ist. Teilweise schiebt es, teilweise hast du Gegenwind. Da ist die Fahrt schwer einzuschätzen. Aber ich bin 95 Prozent so gefahren, wie ich es wollte. Ich bin recht zufrieden.“