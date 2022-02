Olympia: Nur „Speed-Elch“ schneller als Max Franz!

Striedinger: „Da ist man chancenlos“

Das trifft auch auf Striedinger zu, denn aus jedem Training könne man Aufschlüsse ziehen. Er nahm an Erfahrung mit, dass es „vom ersten Tor bis ins Ziel weht“, so sei alles schwer einzuschätzen. „Meine Fahrt war sehr in Ordnung, ich fühle mich auf dem Schnee wohl, die Piste taugt mir auch.“ Aufgrund der Qualifikation müsse er schon Gas gegeben. „Ich habe nicht getrödelt, aber gegen den Wind kann man nichts machen. Ich habe auf die letzte Zwischenzeit eine Sekunde bekommen, da ist man chancenlos. Hoffen wir, dass der Wind am Sonntag von hinten kommt.“