Slalomspezialist Strolz mit Abfahrtsausrufezeichen

Nachdem der Vorarlberger - der Mitte Jänner extra noch bei einer Europacup-Abfahrt an den Start gegangen war, um die notwendigen FIS-Punkte für einen Start bei der Olympia-Kombi zu ergattern - am Donnerstag im ersten Abfahrtstraining in Yanqing noch 3,44 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit ausfasste und 45. wurde, steigerte sich der 29-Jährige am Freitag im zweiten Versuch gewaltig und fuhr, gerade einmal 1,08 Sekunden hinter dem Trainingsschnellsten Aleksander Aamodt Kilde (Nor), auf Rang 24.