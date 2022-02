„Herr Inspektor, jetzt muss ich mich setzen“

„Christus an der Geißelsäule“ stand Jahr und Tag auf seinem Sockel im Eingangsbereich zur Gotischen Stube. Seit 1968 ist das Haus in der Judengasse 9 im Familienbesitz von Elfriede Schwab. Alois Reinthaler, ihr Vater, Baumeister und Politiker, hat es gekauft und saniert; auch die prächtige Gotische Stube – Untersberger Marmor am Boden, kunstvolle Fresken an den Wänden. Sie diente der Familie als privater Treffpunkt, weltliche und geistliche Prominenz der 70er- und 80er-Jahre dinierte hier. Vom Bundeskanzler zum Erzbischof.