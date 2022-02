Verschollene Figur nach 18 Jahren wiedergefunden

Vollends rekonstruieren, wo sich die Holzfigur in all den Jahren befand, konnten die Ermittler bislang nicht. Gesichert ist lediglich, dass sie sich im Jahr 2017 im Besitz des Vaters eines 36-jährigen Salzburgers befand. Letzterer erhielt in besagtem Jahr den Auftrag, die knapp ein Meter hohe Heiligenfigur eines unbekannten Künstlers, zu verkaufen. Das Kunstwerk wechselte daraufhin in den Besitz eines 44-jährigen Mannes aus dem niederösterreichischen Bezirk Tulln.