Linz als Testregion für Solardach über der A7

In der Schweiz lässt die dortige Energieministerin bereits konkret prüfen, welche Autobahnabschnitte für die Stromerzeugung geeignet wären. Die Solarüberdachung soll auch in einem Pilotprojekt getestet werden. So will etwa die Firma Energypier im Kanton Wallis einen 1,6 Kilometer langen Abschnitt mit 40.000 Solarpanels überdachen und mit Windturbinen versehen. Laut dem Unternehmen könnte man damit in etwa 50 GWh Strom pro Jahr produzieren und so nicht weniger als 12.500 Haushalte versorgen. „Fakt ist: Wir brauchen in der Energiegewinnung neue Ideen und Konzepte. Und um die angestrebte Energiewende zu stemmen, wird wohl kein Weg an der Sonne vorbeiführen“, meint FP-Fraktionsobmann Wolfgang Grabmayr und sieht deshalb VP-Stadtvize Bernhard Baier als Linzer Verkehrsreferent in der Pflicht.