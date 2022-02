Abnehmen mit der Dschungelcamp-Diät

70 Gramm Bohnen, 70 Gramm Reis - so sieht der Alltag im Dschungel für die Camp-Teilnehmer aus. Wer mehr zu essen haben möchte, muss Ekel-Prüfungen bestehen. Die Stars verlieren in diesen Tagen natürlich einiges an Gewicht, da sie mit einem enormen Kaloriendefizit zu kämpfen haben.