Teresa Stadlober will „den Körper durchputzen“

War sie am Samstag im Skating-Stil unterwegs, soll es am Freitag in kürzeren, schnelleren Intervallen klassisch werden. „Ein bisschen den Körper durchputzen. Der ist ein bisschen runtergefahren durch die Reise.“ Übertreiben will sie es dabei aber nicht, da am Samstag ein hartes Rennen über je 7,5 km in Klassik und Skating wartet. „Der Skiathlon ist das schwierigste Rennen, denn jeder kommt frisch und motiviert“, sagte Stadlober, bei der das nun eben nicht ganz so der Fall ist.