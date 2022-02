VSV feiert mit 6:2 gegen Znojmo 3. Sieg in Folge!

Für den Villacher SV läuft es aktuell in der ICE Hockey League nach Wunsch! Nach dem 7:5 bei den Black Wings Linz und dem 4:2 bei Olimpija Ljubljana feierten die Kärntner am Mittwoch mit einem 6:2 gegen den HC Znojmo im ersten von drei Heimspielen in dieser Woche den dritten Erfolg in Serie.