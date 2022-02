Bei Olympia „kann die letzte Nummer noch gewinnen“

Stephanie Brunner hat bei Olympia in China nur eine Mission, und die heißt Riesentorlauf. Um überhaupt nicht erst auf andere Gedanken zu kommen, blieben die Slalomski daheim. Bisher noch ohne Glück bei Großereignissen und 2018 von den Spielen in Pyeongchang „überfordert“, sieht sie sich dieses Mal gut vorbereitet. „Ich habe da sehr viel mitnehmen können, ich weiß, was alles auf mich zukommen kann, ich habe sehr viel gelernt. Warum nicht jetzt?“, fragte sie selbstbewusst.