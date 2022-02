Pöltl-Klub gibt Sieg gegen Warriors aus der Hand

„Beide Teams waren in einem Offensivfluss, den wir im vierten Viertel leider nicht aufrechterhalten konnten. Unglücklicherweise konnte ich dem Team in der zweiten Hälfte nicht mehr helfen“, stellte Pöltl nach seinem vorzeitigen Out fest. Dejounte Murray erzielte 27 Punkte für die Spurs, die am Donnerstag auf Miami Heat treffen.