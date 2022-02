Fehlende Mehrheit: Protest gegen „Sprechverbot“

Sondersitzung ohne Nutzen

Die aktuelle Kritik ist für VP-Bürgermeister Michael Cech jedenfalls nur eines: „Absurd.“ Auch könne von einem Sprechverbot keine Rede sein, wenn ein Antrag keine Mehrheit findet, sagt der Ortschef: „Die Gemeinderatsmitglieder von ÖVP, SPÖ und FPÖ haben in einer Sondersitzung keinen Nutzen gesehen.“ Alle bisherigen Verträge sowie Raumordnung und Bebauungsrichtlinien, die das neue Ortszentrum betreffen, seien aber mit breiter Mehrheit beschlossen worden. „Jetzt ist die Verkehrsplanung dran, erst in Ausschüssen, dann im Gemeinderat“, so Cech.