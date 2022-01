„Freitesten“ nun auch mit PCR-Gurgeltest möglich

Neben den hohen Infektionszahlen stieg in den vergangenen Tagen und Wochen in Tirol - wie in ganz Österreich - auch der Bedarf an „Freitestungen“ - also jenen Tests, die positiv getestete, abgesonderte Personen frühestens ab dem fünften Tag ihrer Quarantäne durchführen können, um diese zu beenden. Bislang war dies nur in den Teststraßen des Landes möglich. Ab sofort kann ein „Freitesten“ auch mittels selbst durchgeführtem PCR-Gurgeltest im Rahmen der Aktion „Tirol gurgelt“ erfolgen.