Eine köstliche Tarte - und das ohne Backrohr

Weiße Schoko-Kokos-Tarte

Zutaten Boden:

150g Keksreste oder Biskotten fein zerbröselt, 50g Kokosflocken, 50g Butter, 60g Kokosfett.

Zubereitung: Butter gemeinsam mit Kokosfett schmelzen und eine Backform mit einem Pinsel damit dünn ausstreichen. Den Rest des flüssigen Fettes mit den Keksbröseln und den Kokosflocken vermischen und in eine Springform oder Tarte-Form drücken. Kaltstellen und währenddessen die Creme zubereiten.

Zutaten Creme: 250g Topfen, 100g Frischkäse doppelrahmstufe, 200g weiße Kuvertüre, 50g Kokosflocken, 1-2 EL Vanillezucker.

Zubereitung Creme: Die Kuvertüre über dem Wasserbad schmelzen. Alle anderen Zutaten miteinander vermischen und zu einer glatten Creme rühren. Am Schluss die Kuvertüre langsam hinzufügen, damit die Creme nicht sofort stockt. Dann die Creme auf dem Keksboden verteilen und glattstreichen. Am besten über Nacht kaltstellen und am nächsten Tag genießen.