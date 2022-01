Kramer positiv: „Tut mir unendlich leid für Sara!“

Dabei tat die Überfliegerin in den letzten Wochen alles, um dieses Horrorszenario zu vermeiden. „Ich habe daheim eine eigene Wohnung, war isoliert“, hatte die 20-Jährige kürzlich noch erklärt. Es half nichts. Und das so kurz vor Olympia! „Es tut mir unendlich leid für unsere Sara“, war Cheftrainer Harald Rodlauer fassungslos. „Sie hat so viel geopfert, aber wir kämpfen gegen einen unsichtbaren Feind!“ Österreichs Team reiste umgehend ab und trat gestern im Einzel (Siegerin: Kriznar/Slo) nicht mehr an.