Suche nach Vermisstem endete mit Happy End!

Drohneneinsatz brachte Erfolg

Wegen fehlender Anhaltspunkte stellte man die bodengebundene Suche am Sonntag um 9 Uhr vorerst ein. In der Folge setzte man auf die Bilder einer weiteren Drohne, die die Feuerwehr Kufstein zur Verfügung stellte. Und diese Taktik sollte sich als erfolgreich herausstellen. Söldener Bergretter folgten am Sonntagabend der mit Licht ausgerüsteten Drohne in die Schlucht im Windachtal und entdeckten dort in 1700 Metern 50 Meter unterhalb eines alten Wegs den Deutschen lebend - auf einer Eisscholle im Bach!