Lieber ein Ende mit Schrecken

„Durchgehalten, um Gesicht nicht zu verlieren“

Um so erfreulicher ist, wenn führende Politiker, und dazu gehört LH Platter, einen Meinungsschwenk vollziehen und erkennen, dass es in die falsche Richtung geht, dass Bremsen und Umkehren angesagt ist. Zu oft haben unsere heimischen Politiker im Zuge von Corona zuletzt Entscheidungen getroffen, die nur schwer nachvollziehbar waren. Die sinnentleerte Sperrstunde um 22 Uhr ist nur die Speerspitze dieser Fehler. Aber um nur ja nicht das Gesicht zu verlieren, haben schon nunmehr ehemalige Minister und Kanzler durchgehalten, auch wenn die Gegenargumente noch so nachvollziehbar waren.