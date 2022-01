Wie im Märchen! Kilde steht vor Shiffrins-Balkon

So nah und doch so fern. Sowohl Mikaela Shiffrin als auch Aleksander Aamodt Kilde gelten bei den Winterspielen in Peking als große Gold-Hoffnungen ihrer Nationen. Aufgrund der strengen Corona-Regeln darf sich das Traumpaar des Ski-Zirkus aber im olympischen Dorf nicht wirklich begegnen.