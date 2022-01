Sturm angelt nach der nächsten Stürmer-Rakete

Etliche Testkandidaten standen zuletzt bei Sturm auf dem Prüfstand, einer dürfte das Rennen um einen Vertrag bei den Schwarzen gemacht haben. Denn der Ghanaer Mohammed Fuseini (19) schlug in den Tests voll ein, beim 10:0-Sieg der Amateure zuletzt gegen Feldbach schlug die Stürmer-Rakete mit einem Doppelpack zu. Trainer Thomas Hösele: „Er ist sehr schnell, hat ein gutes Timing und viel Tiefe in seinem Spiel. Fuseini hat was Besonderes.“ Die „Steirerkrone“ erfuhr: Sportchef Andreas Schicker arbeitet mit Berater Max Hagmayr bereits an einer Verpflichtung. Fuseini, derzeit in der „Right to Dream Academy“ in Ghana, könnte durchaus das nächste Juwel bei den Schwarzen werden. Er muss nur noch geschliffen werden! Auf Probe bei den Schwarzen war auch Gustavo Brinquedo (20). Der Linksaußen (Schicker: „Ein super Fußballer“) ist aber kein Thema mehr, Zweitligist Kapfenberg fühlt dem Brasilo-Kicker nun auf den Zahn.