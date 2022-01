90 Gäste feierten in Wien wilde Corona-Party

Einer illegalen Party in einem Lokal im Wiener Bezirk Ottakring haben Einsatzkräfte der Polizei und der Gruppe Sofortmaßnahmen in der Nacht auf Samstag ein jähes Ende bereitet. Nicht weniger als 90 Personen tummelten sich in den Räumlichkeiten und feierten. Es hagelte eine ganze Reihe an Anzeigen, sowohl für die Gäste als auch den Veranstalter.