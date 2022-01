Ehepaar in Graz angefahren: Zeugen gesucht

Gegen 19.10 Uhr überquerte am 25. Jänner eine 80-jährige Frau gemeinsam mit ihrem Ehemann (beide aus Graz) den Schutzweg auf Höhe der Steyrergasse 47 in Richtung Süden. Etwa zwei Schritte nach Betreten des Zebrastreifns bog ein großer, schwarzer Pkw (vermutlich SUV) aus Fahrtrichtung Süden von der Münzgrabenstraße in die Steyrergasse in Richtung Westen ein. Dabei erfasste der Pkw den Mann an der linken Hüfte, sodass dieser das Gleichgewicht verlor und auf seine Frau kippte, schließlich stürzten beide.