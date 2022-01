Sturm nimmt an Stärke zu, Orkanböen in den Bergen!

Lebhafte bis kräftige Böen inklusive Regenschauern begleiteten bereits am Samstag den Großteil Wiens sowie Teile Niederösterreichs. Die Windintensität steigt in den Nachtstunden jedoch weiter an. Neben dem Norden und Osten muss man auch entlang des Alpenhauptkamms und von den Fischbacher Alpen bis ins Grazer Bergland am Sonntag mit heftigen Sturmböen rechnen, warnt die Unwetterzentrale.