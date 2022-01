Kosovare lebte als „U-Boot“ und Serieneinbrecher

Aus Untersuchungshaft geflüchtet

Der Beschuldigte war teilgeständig und wurde nach seiner Festnahme in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Für 12. Jänner 2022 war die Hauptverhandlung beim Landesgericht Wels anberaumt. Am 16. Dezember 2021 gelang ihm jedoch die Flucht aus der Justizanstalt. Von Beamten der Fahndungsgruppe des Landeskriminalamtes wurden im Auftrag des Landesgerichtes Wels Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die am 25. Jänner 2022 zum Erfolg führten. Er konnte in einem vorübergehenden Quartier in Haid ausfindig gemacht und festgenommen werden.