Altersdiskriminierung: Hilfe beim Volksanwalt

Wenn Menschen aufgrund ihres Alters keinen Kredit bekommen oder für Versicherungen höhere Prämien zahlen müssen, spricht man in der Regel von Altersdiskriminierung. Auch bei der Volksanwaltschaft trudeln oftmals derartige Beschwerden ein, derer sich die Behörde eigentlich gerne annehmen würde. Allein: Diese fallen nicht in die Zuständigkeit der Volksanwaltschaft. Deshalb blieb der Behörde bislang gar nichts anderes übrig, als Menschen, egal, welchen Alters, an eine dafür zuständige Schlichtungsstelle zu verweisen.