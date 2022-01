Bunte Hemden und edle Sammlerstücke aus aller Welt

Es kann schon sein, dass in den eigenen vier Wänden der eine oder andere Schatz verborgen ist. Für Laien oft nicht zu erkennen. Für Gerald Tabor-Hierhacker schon. Bereits als kleiner Bub entdeckte er seine Liebe zu Antiquitäten. In seinem Geschäft „Zeitreise“ in Baden und jetzt auch im Fernsehen nimmt er Rares unter die Lupe.