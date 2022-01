Kate erhält Harrys Rolle: Droht Ärger mit William?

Eine offizielle Ankündigung, dass Kate nun Harrys Rolle übernehmen soll, blieb bislang aus. Wie die Palast-Quelle jedoch unterstrich, soll die Entscheidung längst in trockenen Tüchern sein. Es wird gemunkelt, dass in den kommenden Tagen vom Palast verkündet wird, dass Kate diese Patronage übernehmen wird. Aus gutem Grund: Am Samstag startet nämlich die „Six Nations Rugby“-Meisterschaft. In dem jährlich stattfindenden Turnier treten die Nationalmannschaften aus England, Wales, Frankreich, Italien, Irland und Schottland an.