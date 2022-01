Kultsong „Jeanny“ von Falco als TV-Thriller im ORF

Gernot Stadler drehte indessen für 3sat den Film „Florenz – Habsburg und die Schöne am Arno“. Sein Reichtum an Palästen, Gärten und Kunstwerken machte Florenz berühmt, als Förderer der Stadt gelten die Medici. Die Habsburger machten die Toskana im 18. Jahrhundert zu einer der modernsten Regionen der Welt. Stadler hat für seine Doku viele Orte besucht, war in einem Parfum-Laboratorium und drehte auch im „Caffè Gilli“ in Florenz. Dieses Kaffeehaus wurde 1733 gegründet und war Treffpunkt der Aristokraten. Mehr dazu am Montag auf 3sat.