Anna Gasser: „Ich war nervös, fast paranoid!“

Eine andere Welt

Von diesem Strahlen war zuletzt wenig zu sehen, als sie bei den X-Games in den USA an den Start ging. „Die Regeln dort sind so viel milder, fast niemand hatte eine Maske auf“, verriet sie. „Ich war nervös, fast paranoid.“ Gasser wollte sich keinesfalls mit Covid infizieren. Schließlich will sie in Peking für Furore sorgen. Pandemie hin oder her ...