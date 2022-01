SPÖ fordert von Regierung Long-Covid-Strategie

Bislang nur 7000 Fälle als Berufskrankheit anerkannt

In Österreich wird dies laut Silvan durch die Einschränkung auf einige wenige Berufsgruppen sehr restriktiv gehandhabt. Hierzulande gebe es nur 7000 Corona-Fälle, die als Berufskrankheiten anerkannt seien. Im zehnmal so einwohnerstarken Deutschland aber 20 Mal mehr, also 140.000.