Covid-Medizin kommt per Bote ins Haus

Ergänzend zur Impfung setzt Wien als erstes Bundesland ein Arzeimittel in der Pandemiebekämpfung ein. Behandelt werden sollen damit positiv getestete Personen mit erhöhtem Risiko. Über verschiedene Wege gelangt die Medizin dann zum Patienten. Unter anderem per Fahrradbote. 112 Packungen des Arzneimittels wurden bereits ausgeliefert. Studien zufolge kann so das Risiko einer Spitalsaufnahme um ein Drittel gesenkt werden. Bald sollen weitere Medikamente zum Einsatz kommen.