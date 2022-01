Die schönsten Promi-Looks aus Paris

In Paris stehen derzeit wieder alle Zeichen auf Mode. Mit dem Start der Haute-Couture-Schauen Anfang der Woche haben sich auch wieder zahlreiche Promis in der Modemetropole eingefunden und sich dafür so richtig herausgeputzt. Kein Wunder, dass es die Looks der Schönen und Reichen durchaus mit denen auf den Laufstegen von Dior, Chanel und Co. aufnehmen können.