Kühlboxen-Pionier Yeti und die Freeride World Tour

Seit 2022 ist YETI Oficial Supplier der FWT und bis 2024 Teil des FreerideSprektakels. Die Freeride World Tour startet am 22. Januar 2022 in Spanien und zieht dann über Andorra (30. Januar - 5. Februar), Kanada (12. bis 17. Februar) und Österreich (15. bis 20. März) zum AbschlussContest in die Schweiz (26. März - 3. April). Alle Infos zu Rider und Austragungsorten finden sich unter: www.freerideworldtour.com

Über die Natural Selection Tour YETI ist seit Gründung 2021 Partner der Natural Selection Tour und besonderer Host beim ersten Contest in Jackson Hole. Die Natural Selection Tour kürt jährlich die besten und unerschrockensten Snowboarder:innen der Welt. Drei Wettbewerbe und damit drei atemberaubende Destinationen stehen dieses Jahr auf dem Tourplan: Jackson Hole 24. bis 31. Januar) in Wyoming, USA; Baldface Lodge (20. bis 27. Februar) in British Columbia, Kanada und Tordrillo Range (20. bis 27. März) in South Central, Alaska. Alle Infos zu Rider und Austragungsorten finden sich unter: www.naturalselectiontour.com