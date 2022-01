Kraken überraschten Panthers! Raffl fehlt verletzt

Die Seattle Kraken haben sich am Sonntag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL überraschend mit 5:3 gegen Atlantic-Division-Spitzenreiter Florida Panthers durchgesetzt. Für die Kraken war es der dritte Sieg in den jüngsten vier Spielen, die Rote Laterne in der Pacific Division gaben sie allerdings nicht ab. Österreichs Teamspieler Michael Raffl wird indes den Dallas Stars wohl zehn bis 14 Tage verletzt fehlen. Das sagte sein Trainer Rick Bowness.