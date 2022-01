Rufe nach Ende der Corona-Maßnahmen werden lauter

Dänische Zeitung ruft zu „mehr Skepsis“ auf

Der Gegenwind für Entscheider im Corona-Management wird spürbar rauer: Eine dänische Boulevardzeitung kündigte zuletzt an, deutlich kritischer in ihrer Corona-Berichterstattung und gegenüber der Regierung zu sein. Anlass waren falsche Zahlen zur Spitalsauslastung, die in „Ekstra Bladet“ veröffentlicht wurden. Darin wurde die Anzahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern um 27 Prozent höher angegeben, als dies in der Realität tatsächlich der Fall war.