Drosten: „Werden wieder leben wie vor Pandemie“

Zwar müssten noch ein paar Jahre lang Masken in bestimmten Situationen getragen werden, was nerven werde. Es werde aber auch „ein paar Vorteile“ geben, so Drosten kürzlich gegenüber dem „Tagesspiegel am Sonntag“: Das Virus habe die Medizin vorangebracht. „Die mRNA-Technologie ist ein Riesen-Durchbruch, auch für Krebs und für andere Infektionskrankheiten, denken wir allein mal an Influenza.“