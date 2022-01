Virologin hofft auf Pandemie-Ende in zwei Monaten

„Wenn es vorbei ist, sind wir in einer besseren Lage als vorher“

Laut einer Studie ihres Instituts ist die Anzahl der Krankenhausaufenthalte nach einer Infektion mit Omikron nur halb so hoch wie bei der Delta-Variante, die sich zuvor in vielen Ländern stark ausgebreitet hatte. Der mutierte Erreger sorge zwar vielerorts für steil ansteigende Infektionskurven, so auch in Dänemark: „Omikron wird bleiben und in den kommenden Monaten für eine massive Ausbreitung der Infektionen sorgen. Wenn es vorbei ist, sind wir in einer besseren Lage als vorher“, ist die Virologin überzeugt.