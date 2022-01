Sturm-Star will nichts versprechen

Hammer-Test heute Sonntag (14) für Sturm! Bevor die Schwarzen das zweite von vier Slowenien-Camps beenden, steht die Ilzer-Truppe gegen Dinamo Zagreb am Prüfstand. Da wird auch Stefan Hierländer erstmals nach seiner Knie-OP wieder in einem Match auflaufen. Der Kapitän ist also endlich wieder zurück, doch zwei Fragen brennen den Sturm-Fans weiterhin unter den Nägeln.

Wann kommt der neue Stürmer? Sportchef Andreas Schicker lässt die Fans noch zappeln: „Wir sind bemüht, aber absolut entspannt. Die Transferzeit dauert ja noch 16 Tage. Wir wollen den richtigen Yeboah-Ersatz finden, das kann noch dauern, aber es kann manchmal auch schnell gehen. Das haben wir bei Yeboah gesehen.“

Bleibt Jakob Jantscher? Die Klub-Legende hat nach seinem Überdrüber-Herbst (15 Tore, 14 Vorlagen) das Interesse anderer Teams geweckt. „Aber Interesse ist ja gleich einmal da, etwas Konkretes liegt aber nach wie vor nicht am Tisch. Und solange das nicht der Fall ist, beschäftige ich mich auch nicht mit einem möglichen Abgang“, meint der 32-Jährige. Dass ein Klub aus Texas den Sturm-Star auf dem Radar hat, ist längst kein Geheimnis mehr.