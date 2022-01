Prügel für Mittäter wegen Aussage bei der Polizei

Um ihren „Bandenchef“ zu schützen, verprügelten zwei Angeklagte auf Geheiß des dritten Beschuldigten – dieser hielt die Tat auf Video fest – zwei Jugendliche. Diese hatten angegeben, zum Brandanschlag am 14. November 2021 auf den Polizeiwagen in Linz-Ebelsberg angestiftet worden zu sein. Durch den tätlichen Angriff sollten sie davon abgehalten werden, belastende Aussagen bezüglich der Brandstiftung zu machen. Für den Fall, dass sie doch zur Polizei gingen, drohten die Täter ihnen erneut Schläge an.