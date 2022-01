Nach Amokdrohung: Schüler aus Haft entlassen

Jene zwei Schüler, die am Dienstag im südsteirischen Leibnitz mit einer Amokdrohung für einen Polizei-Großeinsatz gesorgt haben, müssen nicht in Untersuchungshaft. Diese Entscheidung fiel am Freitagvormittag. Von der Schule sind sie bis zu den Semesterferien suspendiert, nun wird für sie eine Lösung gesucht.