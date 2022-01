Amoklauf angedroht: Zwei Schüler sitzen in Haft

Am Donnerstag Entscheidung über U-Haft

Die Handys der Verdächtigen wurden sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Einlieferung der beiden in die Justizanstalt Graz-Jakomini an. Laut Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Bacher wird am Donnerstag ein Haftrichter über die U-Haft entscheiden.