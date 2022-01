Lebertumor! Pele musste neuerlich ins Krankenhaus

Die an Krebs erkrankte Fußball-Legende Pelé hat sich für einen Routinecheck am Donnerstag wieder ins Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo begeben. Das verlautete das Umfeld des 81-Jährigen. Zuvor hatte der US-Sportsender ESPN berichtet, dass der Brasilianer wegen einer neuerlichen Chemotherapie-Behandlung das Spital aufgesucht hatte, es allerdings noch am selben Tag wieder verlassen durfte. Von Krankenhaus-Seite gab es keine Informationen.