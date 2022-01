Niederösterreich will sich durch die Welle testen

Impfen, Testen, Tracen und Absondern waren und bleiben die vier Gebote der blau-gelben Pandemiebekämpfung. Trotz der massiv steigenden Fallzahlen - 3852 neue Befunde kamen am Donnerstag dazu - will man die Systeme „so lange wie möglich“ am Laufen halten, heißt es aus dem NÖ-Sanitätsstab. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner kündigte zudem an, die Testkapazitäten verdoppeln zu wollen. Die „Krone“ weiß, wie das gelingen soll!