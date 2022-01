Tierhasser legte Giftköder aus - Hund notoperiert

Mehrere Vorfälle

Nachdem es in der Umgebung bereits ähnliche Vorfälle gegeben hat, erstattet der 47-jährige Hundebesitzer Anzeige. Die Polizei bittet nun um besondere Vorsicht im Bereich rund um Gnas, vor allem in der Nähe des Gnasbaches. Falls derartige Fälle bekannt werden, bittet die Exekutive um Anzeigenerstattung. Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Gnas, 059 133/6123 100.