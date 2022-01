Hütter hat nach Gladbach-Aus keine Angst um Job

In der deutschen Fußball-Bundesliga ist Borussia Mönchengladbach nur Zwölfter, am Mittwoch verabschiedete sich die Truppe von Adi Hütter dann auch im Cup-Achtelfinale. Und das mit einem 0:3 bei Zweitligist Hannover 96. Die Frage, ob er Angst um seinen Job habe, beantwortete der für 7,5 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt geholte Hütter mit einem klaren „Nein“. Eines war dem Vorarlberger freilich klar: „Wenn man so ausscheidet wie wir, wird es immer Diskussionen geben.“