Alkoholisiert: Mann baut Unfall mit E-Scooter

Ein stark alkoholisierter Mann fuhr am Mittwochabend mit seinem E-Scooter auf der Laternserstraße (L 51) in Richtung Batschuns, als er kurz nach dem Kreuzungsbereich mit der L 72 einen Randstein touchierte. Durch die Kollision kam der 38-Jährige den Randstein am rechten Fahrbahnrand und kam dadurch zu Sturz und zog sich eine stark blutende Verletzung zu.