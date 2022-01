Kriechmayr nach Schweiz-Kritik: „Finde ich heftig“

Am vergangenen Wochenende in Wengen war Vincent Kriechmayr nicht nur wegen seines Sieges in der zweiten Abfahrt das große Thema. Dass er trotz fehlenden Trainings an den Start gehen durfte ärgerte besonders die Schweizer. Nun hat sich das ÖSV-Ass vor den Rennen in Kitzbühel über die Vorwürfe der Eidgenossen geäußert. Manche Sager „finde ich schon sehr heftig“, so Kriechmayr.