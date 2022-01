Pfiffe gegen Kriechmayr: TV-Star bremst Fans

So schön der Lauberhorn-Sieg für Vincent Kriechmayr auch war: Er bringt auch die Schattenseiten des Sports mit sich. Dass der ÖSV-Star ohne Training den Schweizer Klassiker gewann - sogar nur dank einer Sondergenehmigung an den Start gehen durfte - erhitzte die Gemüter der in Berner Oberland anwesenden Ski-Fans. Während der Fahrt als auch bei der „Flower Ceremony“ wurde der Oberösterreicher ausgepfiffen - der Stadionsprecher musste die Fans sogar bremsen.