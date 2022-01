Feuz über Kriechmayr: „Vorteil hatte er, aber …“

Feuz peilt Revanche in Kitz an

Somit ging „Vinc“ ausgeruhter als die Konkurrenz, aber auch mit deutlich weniger Vorbereitung ins Rennen. „Das hat sich also wieder ausgeglichen“, präsentiert sich der Zweitplatzierte Feuz im ORF-Interview gewohnt fair. Nachsatz des Schweizers: „Ich hätte kein Problem damit, wenn es nächste Woche in Kitzbühel die Revanche gibt!“